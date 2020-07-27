"طرق دبي" تبحث تجديد تسجيل المركبة رقمياً بالكامل

المصدر: البيان الإلكتروني

نظمت مؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات في دبي أخيراً جلسة عن بعد حول مبادرة تطرحها الهيئة للمرة الأولى، لتصميم تجربة في خدمة تجديد تسجيل مركبة من خلال التقنيات الرقمية بشكل كامل، وذلك بحضور عدد من متعاملي الهيئة في دبي، إضافة إلى عدد من قيادات وموظفي مؤسسة الترخيص.

وقال موسى الرئيسي، مدير إدارة أنظمة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات: "تحرص هيئة الطرق والمواصلات دائماً على مبادرات استراتيجية لإيجاد وابتكار أفضل الحلول لإسعاد متعامليها من مختلف شرائح المجتمع سواء كانوا أفراداً أو شركات ومؤسسات من مجتمع الأعمال في إمارة دبي".

وأضاف الرئيسي أن هذه الجلسة التفاعلية قد أنتجت أفكاراً إبداعية أثمرت هي الأخرى عن (4) اتجاهات مبتكرة، أسهمت في بلورة تصور رحلة المتعامل الرقمية لإنجاز خدمة تجديد تسجيل مركبة، وستكون الخدمة متاحة بالكامل ضمن خطة التحول الرقمي القائمة في المؤسسة والممتدة حتى نهاية عام 2021.

وأوضح أن هذه المبادرة الجديدة تؤدي دوراً مهماً وحيوياً في جعل تجديد تسجيل المركبات أكثر سهولة عبر التقنيات الرقمية، بعد الفحص الفني للمركبات لدواعي الأمن والسلامة، وهو الأمر الذي سيوفر على المتعاملين الوقت والجهد اللازمين عند تجديد تسجيل مركباتهم بالطرق التقليدية المعروفة.

وختم مدير إدارة أنظمة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات بالقول: "إن هذه المبادرة تأتي كذلك ترجمةً لمساندة جهود الحكومة الرشيدة لجعل مدينة دبي أذكى وأسعد مدينة في العالم، وتأتي كذلك لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة، كما تأتي في إطار الإجراءات الاحترازية التي تنتهجها إمارة دبي للحد من انتشار فيروس كورونا المُتفشي على مستوى العالم."

الجدير بالذكر أنه تم استخدام أحدث وسائل التكنولوجيا في عقد الجلسة من حيث توفير القدرة على تبادل الأفكار وتصويت المشاركين عليها، وغيرها من الوسائل التقنية التي وفرت أجواءً تفاعلية تميزت بالسلاسة والمتعة بين الحضور واتسمت بالثراء المعرفي واتساع الآفاق.

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