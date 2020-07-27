بتوجيهات رئيس الدولة.. محمد بن زايد يأمر بصرف قروض سكنية

المصدر: البيان الإلكتروني

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بصرف قروض سكنية وإعفاء متقاعدين من سداد مستحقات القروض السكنية بقيمة إجمالية بلغت 2,78 مليار درهم لـ1976 مواطناً في إمارة أبوظبي.

وتشمل الدفعة الثانية لعام 2020 من القروض السكنية 1500 مواطن، وأول دفعة لإعفاء المتقاعدين 476 مواطناً.

وجاء الاعتماد بالتزامن مع عيد الأضحى، وانطلاقاً من حرص القيادة الحكيمة على ضمان الاستقرار الاجتماعي وتعزيز مستويات المعيشة والحياة الكريمة للمواطنين.

كما جاءت حزمة المنافع السكنية في إطار برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية "غداً 21" لمضاعفة منح القروض السكنية للمواطنين.

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