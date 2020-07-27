وزارة العدل تتسلّم المبنى الجديد لمحاكم ونيابات خورفكان

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

أعلنت وزارة العدل تسلّمها المبنى الجديد لمحاكم ونيابات خورفكان الاتحادية في منطقة اليرادية، في مدخل المدينة، والذي تم إنشاؤه بتكلفة إجمالية بلغت نحو 45 مليون درهم.

ووصلت مساحة الأرض المخصصة للمبنى إلى 1800 متر مربع، في حين بلغت مساحة البناء 9000 متر مربع، ويتكون المبنى من سرداب وثلاثة طوابق هي (طابق أرضي، وطابق أول وطابق ثانٍ)، تضم مكاتب الهيئة القضائية، وأعضاء النيابة مع مكاتب ملحقة للسكرتارية، وقاعات رئيسة للجلسات، وقاعات للاجتماعات، وأخرى للتدريب، كما يحتوي على مقار للتوقيف، وغرف للتحقيقات ومخازن، ومركز لخدمة المتعاملين، كما يضم عدداً من المرافق الإضافية، من بينها مسجد وحضانة للأطفال.

وتتوافر في المبنى معايير قياسية على مستويات المرونة في إنجاز المعاملات وتهيئة المناخ المناسب للموظفين لأداء مهام عملهم، حيث يضم المبنى خمسة قاعات، اثنان منها بحجم كبير وثلاثة بحجم متوسط، بالإضافة إلى 138 موقف مركبات منها 69 موقف مركبة مع مظلات، و69 موقفاً بدون مظلات.

وتم إكساء المبنى بكامله بالحجر الجبلي، مع مراعاة دخول الضوء وتوفير الطاقة في النهار والإضاءة وجمال المنظر الليلي للمبنى.

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