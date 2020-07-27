حاكما أم القيوين ورأس الخيمة يأمران بالإفراج عن سجناء بمناسبة عيد الأضحى

المصدر: أم القيوين، رأس الخيمة - وام

أمر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين بالإفراج عن عدد من نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية في أم القيوين ممن صدرت بحقهم أحكام بالحبس والغرامة ويقضون عقوبات متفاوتة وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وأعرب صاحب السمو حاكم أم القيوين عن تمنياته للمفرج عنهم بالعودة الصالحة للمجتمع والحياة العامة.

ويأتي أمر العفو عن النزلاء في إطار حرص سموه على منح المفرج عنهم فرصة بدء حياة جديدة وإدخال السرور والبهجة في قلوب أسرهم وعائلاتهم خلال عيد الأضحى المبارك.

وفي الإطار ذاته أمر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بالإفراج عن 110 سجناء من نزلاء المؤسسة العقابية والإصلاحية في رأس الخيمة ممن يقضون عقوبات متفاوتة وممن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

ووجه سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة رئيس مجلس القضاء باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أمر صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بالإفراج عن المشمولين بالعفو من نزلاء المؤسسة العقابية والإصلاحية في الإمارة وذلك بالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة قبل حلول عيد الأضحى المبارك.

وقال المستشار حسن سعيد محيمد النائب العام لإمارة رأس الخيمة إن «مكرمة صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي بالعفو عن بعض المحكوم عليهم تأتي في إطار حرص سموه على منح المشمولين بالعفو الفرصة لمعاودة الاندماج في نسيج المجتمع، وإدخال السرور والبهجة في قلوب عائلات المفرج عنهم وذويهم».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز