الشرطة السياحية في دبي تنفذ محاضرات أمنية لـ 350 سائق أجرة

المصدر: (دبي - البيان )

نظمت إدارة الشرطة السياحية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي، محاضرات توعوية أمنية لـ 350 سائق أجرة من عدة شركات مواصلات منها مؤسسة تاكسي دبي، ومؤسسة تاكسي الوطني، ومؤسسة تاكسي كارس، خلال النصف الأول من العام الجاري، بهدف رفع مستوى الوعي السياحي الأمني والإرشادي لدى سائقي مركبات الأجرة في دبي.

وقال العقيد الدكتور مبارك سعيد بنواس الكتبي، مدير إدارة الشرطة السياحية، إن هذه المحاضرات والجهود المستمرة أسفرت عن تقليل بلاغات المعثورات والمفقودات، وتسليمها إلى مراكز الشرطة ومركز الشرطة الذكي، لافتاً إلى أن هذه المحاضرات تسهم في تعزيز الوعي الأمني لدى سائقي الأجرة.

وأضاف أن المحاضرات الأمنية تضمنت شرحاً حول كيفية تقديم بلاغات للمفقودات واستلام المعثورات في مركز الشرطة الذكي SPS، إلى جانب استخدام تطبيقات شرطة دبي على الهاتف المحمول مثل عين الشرطة ومنصة ecrime وصفحة الشرطة السياحية، إضافة إلى الاتصال على رقم الطوارئ 999 للحالات الطارئة، أو مركز الاتصال في حال الاستفسارات 901 للحالات غير الطارئة، كما تم توعيتهم بالإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كوفيد ١٩.

من جهته، أوضح الملازم أول أحمد الفجير المهيري، رئيس قسم متابعة برامج الرحلات السياحية، أنه يتم تقديم المحاضرات التوعوية الأمنية بعدة لغات أبرزها العربية والإنجليزية والأوردو، بهدف إيصال المعلومة بشكل صحيح وسريع، مؤكداً أن المحاضرات تلقى استجابة وتفاعلاً.

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