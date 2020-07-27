75 ألف طلب استقبلتها محاكم دبي عبر خدمة «ويّاك»

المصدر: (دبي - البيان )

استقبلت محاكم دبي 57146 طلباً عبر خدمة «ويّاك» منذ إطلاقها في فبراير العام الجاري، بمتوسط 432 طلباً لعدد الطلبات اليومية. وتحوي الخدمة 8 خدمات فرعية: تتيح من خلالها المتابعة برقم طلب التسجيل الإلكتروني للدعاوى (السالفة)، والمتابعة برقم الدعوى، ورقم الطلب الذكي، وطلب ربط القضايا باسم المستخدم، وطلبات قسم شؤون رؤساء المحاكم، وخدمة شعبة التحري والاستدلال عن العناوين، وطلب شهادة لمن يهمه الأمر بعدم وجود قضايا، بالإضافة إلى متابعة طلبات الحجز والبيع والصرف.

وأشار شمس الدين البدوي رئيس قسم توجيه المتقاضين بإدارة إسعاد المتعاملين في محاكم دبي، إلى أن الخدمة تشمل جميع الوحدات الإدارية المعنية بالقضايا في جميع الأفرع، وتسهم في رفع كفاءة العمل وجودة تنفيذ القرارات خلال الأطر الزمنية المحددة، وتضمن معها دقة إنجاز الطلبات والمعلومات المقدمة، بما يترجم معها رسالة محاكم دبي «تحقيق عدالة نافذه تتسم بالدقة والسرعة وتقدم خدمات قضائية ميسرة الوصول للجميع». وأضاف البدوي: تم تصميم خدمة «ويّاك» بناءً على احتياجات المتعاملين المتعلقة بوجود قناة إلكترونية موحدة من أجل متابعة تنفيذ القرارات وإبداء الملاحظات على الطلبات، مع العلم بأن خدمة «ويّاك» متاحة لجميع المشتركين في خدمات محاكم دبي الإلكترونية والذكية على الموقع الخارجي لمحاكم دبي.

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