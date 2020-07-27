«الدعم الاجتماعي» في شرطة أبوظبي يتعامل مع 2936 حالة خلال 6 أشهر

المصدر: (أبوظبي - البيان)

تعاملت إدارة مراكز الدعم الاجتماعي بقطاع أمن المجتمع في شرطة أبوظبي مع 2936 حالة خلال النصف الأول من العام الجاري منها 2043 حالة تم حلها ودياً، فيما بلغ عدد الاستشارات 893 استشارة مختلفة، فضلاً عن استفادة 6925 شخصاً من 158 محاضرة وفعالية نظمتها إدارة المراكز مع الشركاء الاستراتيجيين.

وأكد العميد سعيد حمد صالح الكعبي مدير إدارة مراكز الدعم الاجتماعي، اهتمام شرطة أبوظبي بتعزيز الأمن والاستقرار الاجتماعي، ومساعدة ضحايا العنف والتنمر وسرعة الاستجابة للبلاغات وحل القضايا الاجتماعية التي لا تستدعي تدخلاً قانونياً بطرق ودية.

وأوضح أن المراكز بكوادرها المدربة على أهبة الاستعداد لتقديم الاستشارات النفسية والاجتماعية، واستقبال جميع الحالات وتقديم النصح والإرشاد والتواصل الإيجابي لزيادة الوعي لدى أفراد المجتمع في ظل ظروف أزمة «كورونا» (كوفيد 19).

وأشار إلى أن الاستشارات الاجتماعية عبر القنوات الإلكترونية يتم تقديمها مجاناً من خلال متخصصين اجتماعيين ونفسيين وفق اللوائح والقوانين، موضحاً شرط التسجيل في موقع القيادة العامة لشرطة أبوظبي ببطاقة الهوية ومن ثم الحصول على الخدمة.

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