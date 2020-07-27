إقبال متزايد على فحص «كوفيد 19» في عجمان

المصدر: عجمان - البيان

شهد مركز فحص «كورونا» التابع لمنطقة عجمان الطبية في قاعة «البيت متوحد» إقبالاً كبيراً من مختلف شرائح المجتمع، وذلك على مدار الأيام الماضية.

وأكد حمد تريم الشامسي مدير منطقة عجمان الطبية، أن المركز يستقبل أعداداً كبيرة من أفراد المجتمع الراغبين في عمل المسح منذ الساعة التاسعة صباحاً وحتى الخامسة عصراً، وتم عمل الترتيبات اللازمة وكذلك توفير الكوادر الفنية من أطباء وممرضين حتى يتمكن الجمهور من عمل الفحوصات بيسر وسهولة.

وطالب مدير طبية عجمان بضرورة قيام الأفراد الراغبين في عمل المسوحات بالتسجيل مسبقاً على موقع بيور هيلث وهو:

/https://prereg.purehealth.ae

وأشار مدير طبية عجمان إلى أن قيام الأفراد بالتسجيل المسبق على الموقع المذكور له أهمية كبرى في تمكينهم من الحصول على الخدمة المطلوبة بيسر وسهولة وبوقت أسرع، حيث إن التسجيل المسبق يختصر الكثير من الوقت على المراجع وكذلك على القائمين على تقديم الخدمة في مركز الفحص، إضافة إلى كون هذا التسجيل يختصر الوقت فإنه يمكّن المراجع من الحصول على الخدمة بسرعة.

كما تسهم هذه الخطوة في تحقيق مطلب التباعد الاجتماعي الذي يعد عاملاً مهماً في الوقاية من «كورونا»، خصوصاً وأن المركز يستقبل يومياً أعداداً كبيرة من الجمهور سواء كانوا أفراداً أو عمال الشركات والمحلات التجارية المختلفة وأيضاً الموظفين في القطاعات الحكومية والخاصة، مطالباً الجميع أن يأخذ هذا الأمر بعين الاهتمام لأن هدف المنطقة تقديم خدمة تسعد الجميع.

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