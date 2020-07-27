"أبوظبي للجودة" ينجز 1500 تحليل لـ600 عينة من الأجهزة الطبية والأدوية

المصدر: (أبوظبي- وام)

أكد المهندس عبدالله حسن المعيني المدير التنفيذي لمختبر الفحص المركزي التابع لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة أن مختبر الأدوية والأجهزة الطبية أنجز منذ بداية العام الجاري نحو 1500 تحليل لأكثر من 600 عينة من مختلف أصناف الأدوية السائلة والأقراص والحبوب والحقن الطبية، بالإضافة إلى الأجهزة الطبية مثل أجهزة الضغط ومقياس الحرارة، بهدف تعزيز جودة الحياة في إمارة أبوظبي، من خلال خدمات البنية التحتية للجودة التي يقدمها المجلس.

وقال المعيني: إن خدمات الفحص المخبري والبحث العلمي، التي يوفرها مختبر الفحص المركزي تسهم في تعزيز الصحة العامة في إمارة أبوظبي من خلال الوقاية ومكافحة الأمراض، مضيفاً أن المختبر المركزي يعمل على تمكين الجهات من الاستجابة للمخاطر الناشئة والإخطارات الدولية، بالإضافة إلى التحقق من مطابقة الأدوية والأجهزة الطبية المتداولة في أسواق أبوظبي لمعايير السلامة والجودة والكفاءة المعتمدة في الإمارة.

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