مدير عام خدمات رأس الخيمة لـ« البيان »: إنجاز الصرف الصحي لـ«بطين السمر السكني»

المصدر: رأس الخيمة- أحمد أبوالفتوح

كشف المهندس أحمد محمد الحمادي مدير عام دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة أن مؤسسة الصرف الصحي إحدى مؤسسات الدائرة، أنجزت مشروع البنية التحتية لشبكة الصرف الصحي في مشروع بطين السمر السكني، الذي ينفذه برنامج الشيخ زايد للإسكان في رأس الخيمة، ويخدم 960 مسكناً في مراحله الثلاثة، بإجمالي أطوال 26 كيلو متراً، من بينها الخطوط الرئيسة بطول نحو 23 كيلو متراً، بالإضافة للوصلات المنزلية بطول 3 كيلو مترات.

وأشار إلى أن المشروع يتضمن التوسعات المستقبلية للمرافق والمنشآت التجارية والاجتماعية، التي ينفذها برنامج الشيخ زايد للإسكان في بطين السمر السكني مستقبلاً، وإنشاء محطة معالجة متكاملة للمشروع.

وأكد الحمادي حرص مؤسسة الصرف الصحي على استخدام أحدث التقنيات في عمليات نقل ومعالجة مياه الصرف الصحي، لضمان توفير الخدمة بأعلى معايير الجودة والكفاءة وبأقل تكلفة تشغيلية، وفي سياق ذلك طبقت المؤسسة عدداً من التقنيات الأحدث، والتي ثبت فعاليتها في أنظمة نقل ومعالجة الصرف الصحي بالإمارة ومنها «نظام التحكم والمراقبة عن بعد لشبكات تجميع ومحطات ضخ الصرف الصحي، ونظام إدارة الأصول المتكامل المحوسب، ووحدة تطهير الشبكات المتكاملة والمزودة بوحدة إعادة تدوير المياه العادمة، وكاميرات فحص وتصوير الشبكات، ووحدات معالجة الروائح الحيوية».

وأشار إلى أن نسبة إنجاز مشاريع الصرف الصحي الحالية بمناطق رأس الخيمة والمجمعات السكنية الجديدة قيد الإنشاء بلغت 88.5% وبعض منها في مراحله الأخيرة، لافتاً إلى أن محطات المعالجة بالمؤسسة تستقبل حالياً 7.5 ملايين غالون يومياً يتم معالجتها بالكامل، ويتم إعادة استخدام 49% منها تقريباً في دعم مؤسسة الزراعة التجميلية والقطاع الصناعي.

خطط مستقبلية

وكشف الحمادي أن مؤسسة الصرف الصحي قامت بتطوير مخطط عام للإمارة للعام 2043، ويهدف المخطط العام للإمارة لتغطية أكبر نسبة ممكنة من المناطق بالشبكات، وتشمل الأولويات العليا «بناء مرافق محطة معالجة مركزية، وإنشاء مرافق جديدة لتغطية شبكات الصرف الصحي لتلبية احتياجات المناطق الصناعية والسكنية والسياحية في الجزيرة الحمرا وجزيرة المرجان السياحية وميناء العرب السكنية».

وتغطي شبكات الصرف الصحي بالإمارة ما يعادل 50% من السكان، وهو ما يعتبر نسبة كبيرة نظراً لطبيعة التضاريس للإمارة، والهدف المرجو من التغطية ما يقارب 95% من السكان بحلول العام 2043، لافتاً إلى أن المؤسسة تقوم بتزويد مؤسسة الزراعة بالمياه المعالجة لري الزراعات التجميلية في رأس الخيمة. وأضاف: وضعت المؤسسة خطة طموحة لمعالجة الروائح المصاحبة لعمليات نقل ومعالجة مياه الصرف الصحي، وأسفرت تلك الخطة عن السيطرة على الروائح المنبعثة بشكل كامل.

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