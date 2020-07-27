79 ألف طن جمعها «تدوير» من مخلفات العزب في أبوظبي

المصدر: (أبوظبي - منى خليفة )

كشف مركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير»، أن إجمالي نفايات العزب والمزارع ومخلفات الحيوانات النافقة في أبوظبي بلغ 79,980.76 ألف طن، تم جمعها خلال يونيو الماضي في إمارة أبوظبي عبر عقودها التشغيلية.

وأظهرت إحصاءات «تدوير»، أن كمية المخلفات الزراعية الناتجة من مناطق العزب والمزارع بلغت 41,768.93 طناً، في حين بلغ إجمالي المخلفات الحيوانية من العزب والمزارع 3718995 طناً، وبلغت مخلفات الحيوانات النافقة ما إجماله 1,02188 طناً.

وفي إطار جهود «تدوير» للحفاظ على المظهر العام لإمارة أبوظبي، بلغ عدد إجمالي نقاط جمع مخلفات العزب والمزارع والحيوانات النافقة 186 موقعاً في كل من منطقة أبوظبي والظفرة والعين.

وأوضح المركز أن استراتيجيته قائمة على الابتكار المتواصل لحلول فعالة لكل مشاكل النفايات، وإيجاد طرق مميزة للسيطرة عليها واستغلالها بشكل حضاري يضمن الحفاظ على بيئة مجتمع إمارة أبوظبي، وتقليل نسبة التلوث وتعزيز مظاهر التنمية المستدامة التي تتغنى بها دولة الإمارات العربية المتحدة على المستوى العالمي، بفضل سياساتها الحكيمة والناجحة في مجال إدارة النفايات ومعالجتها، وحماية البيئة والمجتمع بشكل عام. وتجدر الإشارة إلى أن مركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير» يواصل عمله المستمر والمتجدد لخدمة قطاع العزب والمزارع، عبر إدارة أسطول يتكون من 180 معدة، ويعمل في المركز أكثر من 228 عاملاً.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز