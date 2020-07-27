توزيع «عيديات» لأسر نزلاء «إصلاحية دبي»

المصدر: (دبي - البيان)

وزعت الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في القيادة العامة لشرطة دبي، بالتعاون مع صندوق الفرج، كسوة العيد على الأسر المتعففة للنزلاء، وذلك ضمن مبادرة «عساكم من العايدين» الهادفة إلى إدخال البهجة والسرور في نفوس أسر النزلاء وأطفالهم، عبر توزيع بطاقات ممغنطة تحتوي على مبالغ مالية لأولياء أمور أبناء النزلاء تبلغ قيمتها 1000 درهم لشراء مستلزمات العيد.

وأكد العميد علي الشمالي، مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تنفيذ توجهها الاستراتيجي إسعاد المجتمع الداخلي والخارجي، وتقديم أفضل الخدمات للنزلاء وأسرهم، بما يعكس البهجة والسرور، ويعزز دعم الأسر مادياً ومعنوياً.

وأشاد العميد الشمالي بمكرمة صندوق الفرج التابع لوزارة الداخلية، وما تقدمه من دعم مادي ومعنوي للنزلاء المعسرين ممن كبلتهم الظروف وقيّدتهم الأيام لدعم أسرهم، خصوصاً من غاب عنهم معيلهم وتم حبسه لظروف قاهرة، وهذا يعتبر واجباً دينياً ووطنياً وإنسانياً، موجهاً شكره إلى القائمين على الصندوق، تقديراً لمواقفهم الإنسانية وجهودهم التي تدعم توجهات القيادة العليا في شرطة دبي بمد يد العون للنزلاء المعسرين.

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