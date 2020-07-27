180 دورية بالشارقة في العيد

المصدر: الشارقة - البيان

ترأس العميد عبدالله مبارك بن عامر نائب قائد عام شرطة الشارقة، الاجتماع الخاص بمناقشة الخطط الأمنية، واستعدادات شرطة الشارقة لاستقبال عيد الأضحى المبارك «عن بعد»، بحضور المديرين العامين، ومديري الإدارات وذوي الاختصاص بشرطة الشارقة.

ناقش الاجتماع الخطط الأمنية والمرورية الشاملة الخاصة بهذه المناسبة، حيث قدم المديرون العامون، ومديرو الإدارات شرحاً مفصلاً لخطط العمل الشاملة خلال فترة العيد لكل قطاع على حدة، بهدف تعزيز التدابير المتعلقة بالسلامة العامة، والسلامة المرورية، تجسيداً لاستراتيجية وزارة الداخلية الرامية، إلى تعزيز الأمن والأمان، وجعل الطرق أكثر أمناً.

مراقبة وتنظيم

ووجه نائب القائد العام، الإدارات المعنية بتخصيص 180 دورية مرورية لمراقبة وتنظيم حركة السير بكافة الميادين والتقاطعات داخل المدن، وعلى الطرق الخارجية المؤدية إلى المنطقة الشرقية بالإمارة، بجانب دوريات الإنقاذ البحري التي تقوم بمهام مراقبة الشواطئ، خلال أيام عيد الأضحى المبارك، بالإضافة إلى تعزيز الحضور الأمني في جميع المواقع، التي تشهد حضوراً كبيراً من أفراد الجمهور مع متابعة مدى تقيدهم والتزامهم بالإجراءات الوقائية، التي تطبقها الدولة للحد من انتشار جائحة كوفيد (19) في الأماكن العامة، كما وجه الإدارات المعنية بتكثيف جهودها باتخاذ التدابير والإجراءات كافة، التي من شأنها توفير الأمن والسلامة وتنظيم حركة السير والمرور، خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك.

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