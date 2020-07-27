رقابة على المؤسسات الغذائية خلال العيد في دبي

المصدر: دبي - وائل نعيم

وضعت بلدية دبي خطة متكاملة للرقابة على المؤسسات الغذائية، ونظمت عدة حملات للتأكد من سلامة الأغذية الأكثر تداولاً قبل عيد الأضحى المبارك والتزام المؤسسات الغذائية بالاشتراطات الصحية شملت حملة على الأسواق قبل عيد الأضحى المبارك، وحملة على المحامص ومحلات الحلويات، وحملة على الملاحم لمنع ذبح الأضاحي فيها خلال عيد الأضحى المبارك إلى جانب متابعة فعاليات عيد الأضحى في المراكز التجارية ومن ضمنها فعالية مدهش.

وتم توجيه فرق التفتيش المختلفة للتركيز في الفترة التي تسبق عيد الأضحى المبارك.

سلامة

وأكدت بلدية دبي لــ«البيان» أنه من منطلق الحفاظ على الصحة العامة للمستهلكين والتأكد من سلامة الأغذية وخصوصاً الحلويات الشعبية والعربية والشوكولاتة ومنتجات المخابز مثل الكعك وأنواع البسكويت المختلفة التي يزداد الإقبال عليها خلال فترة العيد، أكملت البلدية كافة الاستعدادات اللازمة بتكثيف الزيارات والتفتيش على مؤسسات تحضير وإنتاج وتصنيع هذه المنتجات من قبل فرق التفتيش المتخصصة لضمان سلامة الأغذية الأكثر تداولاً خلال الفترة ما قبل وأثناء حلول عيد الأضحى المبارك.

تفتيش

وتم توجيه فرق التفتيش المختلفة للتركيز في الفترة التي تسبق عيد الأضحى المبارك على المؤسسات الغذائية وخصوصاً محلات الحلويات والمحامص والمخابز ومصانع الحلويات والشوكولاتة، والمطابخ الشعبية، والتأكد من تطبيق أفضل الممارسات أثناء عمليات التحضير والإعداد والتخزين والعرض والنقل، والتي تمنع تلوث هذه المنتجات، وخصوصاً عمليات التلوث التبادلي مع العاملين والمعدات، وفي هذا الإطار تؤكد بلدية دبي ضرورة التزام العاملين بالمؤسسات الغذائية بأعلى معايير النظافة الشخصية.

محاور

وشملت خطة استعداد بلدية دبي لعيد الأضحى المبارك عدة محاور هي: المؤسسات الغذائية المستهدفة، حيث يزداد إقبال الجمهور والزوار عليها قبل وخلال فترة العيد والتركيز على جميع الممارسات من أهمها عمليات التحضير والتصنيع والحفظ الحراري وأيضاً حماية الأغذية من الملوثات الخارجية، ثم محور التأكد من استيفاء المؤسسات الغذائية للاشتراطات الخاصة بنقل وتخزين وتحضير وعرض المنتجات والمواد الغذائية وذلك من خلال الجولات التفتيشية المنظمة لهذا الغرض، ومحور التركيز على التوعية والتثقيف الصحي للعاملين بالمؤسسات الغذائية المختلفة والتأكيد على تطبيق أفضل الممارسات الصحية والالتزام بالنظافة الشخصية وارتداء القفازات وغطاء الرأس وتوجيه المشرفيين الصحيين بالمؤسسات الغذائية بضرورة القيام بمهام الإشراف على جميع العمليات التي تضمن سلامة الأغذية.

تعميم

أصدرت بلدية دبي تعميماً إلى جميع الملاحم العاملة بالإمارة يفيد بمنع الذبح العشوائي لأضاحي الجمهور بالملاحم، بحيث يكون ذبح الأضاحي فقط بمقاصب بلدية دبي المعتمدة، مشددة على ضرورة التزام جميع الملاحم بما جاء في التعميم الصادر.

التزام

وقالت بلدية دبي ستبدأ فرق التفتيش حملة شاملة بعد الانتهاء من أداء صلاة العيد مباشرة على جميع الملاحم بإمارة دبي، للتأكد من الالتزام بعدم إجراء عمليات ذبح الأضاحي في الملاحم.كما تم الاستعداد لعيد الأضحى المبارك من خلال تأهيل وتهيئة موظفي قسم التفتيش الغذائي للتصدي للمخالفات التي تؤثر على الصحة العامة، وذلك عن طريق إجراء زيارات المتابعة الميدانية للمؤسسات الغذائية ضمن مجموعات عمل بنظام المناوبة خلال عطلة العيد في مواقع وأماكن عقد الفعاليات والأنشطة وفي مراكز التسوق التجارية على مدار اليوم، بهدف ضمان سلامة الزوار لهذه المواقع والتي يزداد الإقبال عليها خلال عطلة العيد.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز