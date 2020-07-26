الشارقة الخيرية: مخصصات حملة الأضاحي وصلت إلى 3500

المصدر: الشارقة - البيان

أعلنت جمعية الشارقة الخيرية عن رفع مخصصات حملة الأضاحي إلى 3500 أضحية بدلاً عن 2500 أضحية، وبإجمالي أعداد مستفيدة تصل إلى 35 ألف حالة.

وصرح راشد صالح بن حماد مدير إدارة تنمية الموارد، أن اللجنة العليا لحملة الأضاحي قد ارتأت خلال اجتماعها الأخير رفع مخصصات حملة الأضاحي إلى 3500 أضحية قابلة للزيادة، وذلك على ضوء تقارير إدارة المساعدات الداخلية التي بينت عن ارتفاع أعداد المستفيدين، مما يجعل الحاجة إلى رفع المخصصات أمراً مهماً لتغطية الشريحة العظمى من الحالات المستحقة المسجلين بكشوف وسجلات الجمعية.

وأكد بن حماد أنه يتم استقبال تبرعات المحسنين الراغبين في توكيل الجمعية عنهم لتوصيل أضحيتهم إلى مستحقيها من خلال التبرع بشكل مباشر عبر قنوات التبرع الإلكترونية بقيمة 600 درهم للأضحية الواحدة، كما يتم استقبال الأضاحي بشكل عيني لتوزيعها على مستحقيها، مشيراً إلى أن الجمعية تراعي كافة الاشتراطات في تنفيذ الأضاحي، من خلال فحص كافة الخراف من قبل لجنة مختصة قبيل حلول العيد للتأكد من سلامتها وخلوها من كافة العيوب التي تحول دون إجازتها شرعاً للأضحية.

كما أوضح أنه يتم التنسيق مع المقصب لإجراء عملية الذبح خلال اليوم الأول من عيد الأضحى المبارك، ومن ثم نقل الذبائح عبر سيارات مجهزة بأجهزة تبريد إلى نقاط التوزيع المحددة داخل مدينة الشارقة والمناطق التابعة لها في المنطقة الوسطى بالمدام والبطائح والذيد، وكذلك بالمنطقة الشرقية في خورفكان وكلباء ودبا الحصن، بينما تقوم إدارة المساعدات بالتواصل مع الفئات المستفيدة لتسلم مستحقاتهم، داعياً المحسنين وأصحاب الأيادي البيضاء بتوكيل الجمعية عنهم في توزيع أضاحيهم على مستحقيها من خلال المبادرة إلى وضع قيمة الأضحية بحسابات ومواقع الجمعية.

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