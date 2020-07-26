شرطة عجمان توزع الهدايا على مصابي ومتعافي كورونا

المصدر: عجمان - البيان

نفذت القيادة العامة لشرطة عجمان مبادرة لتوزيع الهدايا والحلويات وبطاقات الشفاء على المصابين والمتعافين من فيروس كورونا في إمارة عجمان، تأكيداً على رسالة شرطة عجمان في الاهتمام بكل من يعيش على أرض الإمارات، وإعطاء الأولوية للإنسان في الحماية وضمان الاستقرار والأمن والصحة.

وقام قسم الإعلام والعلاقات العامة بالتنسيق مع المعنيين بتوزيع الحلوى وبطاقات الشفاء والورود على المصابين في أماكن العزل لتوصيلها من قبل المنسقين، إضافة إلى المتعافين من أفراد المجتمع والعمال في السكنات، متمنين لهم دوام الصحة والعافية، ولاقت المبادرة استحسان المستهدفين وعززت الترابط المجتمعي مع أفراد المجتمع.

من جانبهم عبر المصابون والمتعافون عن سعادتهم وجزيل شكرهم وامتنانهم لشرطة عجمان على المبادرة اللطيفة، وحرصها على صحة وسلامة كل فرد في المجتمع من خلال الجهود المتميزة لشرطة عجمان خلال فترة جائحة كورونا، متمنين المزيد من التقدم في تحقيق الأمن والأمان وخدمة أفراد المجتمع.

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