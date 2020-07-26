العالمة الإماراتية الدكتورة مشكان العور في ذمة الله

المصدر: البيان الإلكتروني

انتقلت الى رحمة الله تعالى اليوم "الاحد" العالمة الإماراتية الدكتورة مشكان العور بعد مسيرة مضيئة بالعطاء والإنجازات و هي حاصلة على بكالوريوس علوم (كيمياء /جولوجيا) من جامعة الإمارات العربية المتحدة، بدرجة «امتياز» مع مرتبة الشرف، وحاصلة على درجة الدكتوراه في مجال الكيمياء الفيزيائية (تخصص البوليمرات) من جامعة ويلز بالمملكة المتحدة، وأول معلمة إماراتية لمادة الكيمياء، وأول خبيرة كيميائية إماراتية في المختبر الجنائي بالقيادة العامة لشرطة دبي، وأول مديرة لمركز البحوث والدراسات بأكاديمية شرطة دبي، فعضوية وأمانة مؤسسة زايد الدولية للبيئة، وعضو بهيئة التدريس.

جمعت مشكان العور رحمها الله إلى جانب مسيرتها العملية المحلية مسيرة دولية تمثلت في كونها أستاذا زائرا لمركز أبحاث الفضاء بجامعة بوسطن الأميركية، وممثلة للدولة في اليونيسكو، إلى خبيرة في منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، وممثلة للدولة في شبكة المرأة العربية للعلوم والتكنولوجيا (اليونسكو)، وألقت كلمة الدولة في مقر الأمم المتحدة بنيويورك خلال اجتماع اللجنة رفيعة المستوى للتعاون فيما بين بلدان الجنوب.

كما مثلت القيادة العامة لشرطة دبي في عدد من المحافل المحلية والإقليمية والدولية من بينها جامعة الدول العربية والأمم المتحدة، هذا فضلاً عن ترؤسها العديد من الوفود والاجتماعات الرسمية المحلية والعالمية، وشاركت في عضوية وفد الدولة في عدة فعاليات، وعضوية العديد من اللجان المحلية والعالمية، وحضرت العديد من الاجتماعات والمؤتمرات المحلية والعالمية.

حصلت العور على العديد من الجوائز والتقدير والتكريم المحلي والدولي منها جائزة سيدتي للإبداع والتميز في مجال العلوم والطب، والموظفة المتميزة في جائزة دبي للأداء الحكومي المتميز، والسيدة المتميزة في جائزة الشرق الأوسط الثالثة في مجال خدمة المجتمع، كما أنها واحدة من أفضل عشرة علماء في مجال كيمياء الأدلة الجنائية بحسب اختيار كليات الأدلة الجنائية.

وللعور عدة إصدارات من الأبحاث والدراسات والمقالات وأوراق العمل العلمية باللغتين العربية والإنجليزية، منفردة وبالشراكة مع علماء أعلام كالأستاذ الدكتور فاروق الباز.

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