بريد الإمارات يطلق خدمة إدارة المواقع رقمياً

المصدر: دبي - البيان

أطلق بريد الإمارات خدمة إدارة الموقع الرقمي «Smart Places» للشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة لتوسيع نطاق الخدمات التي يقدمها لمتعامليه وذلك بالتعاون مع «لوكال نوليدج»، الشركة المحلية المتخصصة في إدارة خدمات التسجيل الرقمي. وتوفر الخدمة الجديدة حلولاً ميسرة يسهل الوصول إليها لأصحاب الأعمال الذين يسعون إلى المطالبة بتحديث تفاصيل أعمالهم على خرائط جوجل، بالإضافة إلى منصات رقمية مهمة أخرى، ومن هذا المنطلق تعد خدمة Smart Places منتجاً رقمياً مبتكراً، تم تصميمه خصيصاً لضمان التعرف على الأماكن الفعلية للشركات على منصات الخرائط الرقمية للهواتف المتحركة، والتطبيقات، ومحركات البحث وأنظمة تحديد المواقع داخل المركبات.

وتظهر دراسة شركة إبسوس إلى أن 54% من مراجع الشركات على خرائط جوجل تشير إلى ساعات عمل الشركات فقط، وتعمل خدمة إدارة الموقع الرقمي Smart Places على تعزيز التسجيل الرقمي للشركات وذلك بتوفير كل ما يضمن العثور على الشركات المحلية بسهولة ودقة، ويتضمن ذلك ساعات العمل المحدّثة، ومعلومات الاتصال، وموقع الشركة، وفئة العمل، والصور وغيرها من المعلومات الهامة التي يحتاجها المتعاملين عند البحث عن الشركات باللغتين العربية والإنجليزية، على خرائط جوجل، OK Google، وخرائط أبل، وبحث سيري الصوتي، وخرائط TomTom وخرائط HERE ومواقع البحث عن الأماكن مثل Foursquare، وفيسبوك، وwhat3words، وغيرها من المنصات الرقمية الهامة.

وستتوفر خدمة Smart Places لجميع الشركات المسجلة قانونياً في دولة الإمارات العربية المتحدة ولديها رخصة تجارية سارية ومقر ورقم هاتف في الدولة، كما يعد الاشتراك في الخدمة سهل للغاية حيث سيتم تخصيص موظف دعم يتولى طلب التسجيل وتنفيذه لكل متعامل.

ومن جانبه، قال عبد الله محمد الأشرم، الرئيس التنفيذي لشركة مجموعة بريد الإمارات: «انطلاقاً من المتغيرات المتسارعة التي يشهدها عالم الأعمال اليوم، تبرز أهمية مواكبة الخدمات البريدية مع أحدث التقنيات الرقمية. في بريد الإمارات نحن ملتزمون بالتحسين والتطوير المستمر لخدماتنا الحالية، والبحث عن حلول جديدة وفريدة تلبي الاحتياجات المتغيرة للمتعاملين، حيث تشكل خدمة Smart Places أحدث الإضافات إلى مجموعة خدماتنا غير البريدية، ليصبح بريد الإمارات محطة متكاملة لمختلف أنواع الخدمات».

وأضاف: «بناءً على الدراسات يبحث 74% من مستخدمي الإنترنت يومياً على مواقع للشركات ومعلومات التواصل معها، ومن هذا المنطلق نحن سعداء بالتعاون مع شركة «لوكال نوليدج» لنكون أول مجموعة خدمات بريدية على مستوى العالم تقدم خدمة إدارة المواقع الرقمية، حيث تعد هذه الخدمة أحد الخدمات المتعددة التي نقدمها لتسهيل تسيير الأعمال. نحن بدورنا نثق تماماً من قدرتها على ضمان نمو وازدهار الشركات الموجودة في دولة الإمارات العربية المتحدة في ظل الاقتصاد الرقمي الذي نعيشه اليوم».

ومن جانب آخر، قال تريفور نادو، مؤسس ومدير عام شركة «لوكال نوليدج»: «في عصرنا الحالي من المهم للشركات أن يكون لها وجود رقمي دقيق مع إمكانية الوصول إلى موقعها ومعلوماتها بكل سهولة عبر الإنترنت، حيث إن «لوكال نوليدج» تتمتع بمعرفة معمقة وخبرة طويلة في مجال التسجيل الرقمي للشركات المحلية في الشرق الأوسط، كما فخورون بالشراكة مع بريد الإمارات لتقديم هذه الخدمة الجديدة، واستحداث العديد من المزايا للشركات والمستهلكين».

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