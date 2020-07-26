«حميد الخيرية» توزع أجهزة إلكترونية على الأسر في عجمان

المصدر: عجمان - البيان

أعلنت مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية توزيع أجهزة إلكترونية تشمل أجهزة تبريد وثلاجات وطباخات على المستحقين من الأسر المتعففة من أصحاب المساكن الجديدة في إمارة عجمان، وذلك بالتعاون مع هيئة النقل التي تكفلت بنقل هذه الأجهزة إلى مساكن مستحقيها.

وقالت الشيخة عزة النعيمي مدير عام مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية إنه: «تم توزيع قسائم مواد غذائية بقيمة 500 درهم على الأسر، مشيرة إلى أن تلك المساعدات تأتي في إطار سعي المؤسسة إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر المتعففة وذوي الدخل المحدود وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم، موضحة قيام فريق من مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية المكون من وفاء حسن الشامسي مدير إدارة السعادة المجتمعية، وفجر عبد الحميد رئيس قسم المشاريع والمبادرات إلى الأسر في مساكنهم الجديدة لتسليمهم الأجهزة الإلكترونية وقسائم المواد الغذائية ولتهنئتهم بالمسكن الجديد».

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