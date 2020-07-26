مستشفى الجامعة في الشارقة يوفر خدمة «الاستبدال الكامل للورك»

المصدر: الشارقة - البيان

أعلن مستشفى الجامعة بالشارقة إطلاق خدمة جراحة الاستبدال الكامل للورك، ويتولى الإدارة والإشراف على هذه الجراحة الدكتور هونغ سوك كواك، استشاري الجراحة العظمية لدى مركز هيمشان لجراحة العمود الفقري والمفاصل بمستشفى الجامعة بالشارقة.

وتشير الإحصاءات إلى أنَّ واحداً من كل 5 أشخاص في الدولة يعاني من إصابات المفاصل بدرجات متفاوتة، الأمر الذي يزيد الحاجة للاستعانة بجراحي العظام ذوي الخبرات الكبيرة. ومن هذا المنطلق، يحرص مستشفى الجامعة بالشارقة على الاستعانة بخبراء الجراحة العظمية مثل الدكتور كواك، وهو جراح بخبرة متميزة تلقى تعليمه وتدريبه في جامعة سيؤول الوطنية والمستشفى التابع لها.

وقال الدكتور كواك: «تتضمن جراحة المفصل الوركي زرع مفصل اصطناعي مصنوع من المعدن والبلاستيك والسيراميك، وعادة ما يستمر المفصل الاصطناعي بأداء وظائفه طوال الحياة. وقبل إجراء هذه الجراحة، يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار كل العوامل المؤثرة على حالة المريض مثل النشاط الجسدي والسن، وذلك من أجل اختيار المواد الأكثر ملاءمة لجسد المريض لضمان فعالية ونجاح الجراحات التعويضية».

استعانة

ومن جانبه قال الدكتور علي عبيد آل علي، المدير التنفيذي وعضو مجلس الأمناء لمستشفى الجامعة بالشارقة: «سيواصل المستشفى حرصه على الاستعانة بأفضل الكفاءات الطبية، وتوفير أحدث المرافق والخدمات تماشياً مع الاستراتيجيات الوطنية الرامية لتحسين جودة المعيشة من خلال الارتقاء بقطاع الرعاية الصحية. ويندرج توظيف أصحاب الكفاءات العليا في مركز هيمشان بمستشفى الجامعة بالشارقة في إطار التزامنا بالمساهمة في رفع جودة الخدمات الطبية في الدولة. ولا تقتصر خدماتنا على معالجة المفصل، حيث يقوم أطباؤنا أيضاً بتقييم شامل لحالات المرضى لا سيما كبار السن وتقديم الرعاية والدعم الكامل لهم».

حرص

ويحرص مستشفى الجامعة بالشارقة على توعية المرضى وأفراد المُجتمع عامة بأهمية العناية بالمفصل الوركي والانتباه للأعراض المبكرة للإصابات العظمية والالتهابات المفصلية، حيث يتيح الكشف المُبكر لهذا النوع من الحالات معالجتها بالأدوية والحُقَن. وتشكل ممارسة الأنشطة الرياضية بانتظام أمراً بالغ الأهمية لتقوية العضلات المحيطة بالمفصل الوركي وتخفيف الضغط عليه. وتساهم العلاجات غير الجراحية بإطالة عُمر المفصل؛ أما إذا تفاقمت حالته لدرجة تمنع المريض من ممارسة حياته الطبيعية، عندها يُنصح بإجراء جراحة استبدال المفصل. كما يتم اللجوء لجراحة استبدال المفصل الوركي في حالات الكسور الخطرة وإصابات كبار السن.

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