الطقس المتوقع غداً في الإمارات

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً مع فرصة تكون السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر، يصاحبها سقوط الأمطار ورياح نشطة السرعة مثيرة للغبار والأتربة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام.

وأوضح المركز - في بيانه اليومي- الريـاح ستكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 18 - 28 تصل إلى 40 كم/س أحياناً، والموج في الخليج العربي يكون خفيفا إلى متوسط.

وسيحدث المد الأول عند الساعة 18:27 والمد الثاني عند 06:03 ، والجزر الأول عند الساعة 11:21 و الجزر الثاني عند الساعة 00:29...

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط، وسيحدث المد الأول عند الساعة 14:27 والمد الثاني عند الساعة 03:52 والجزر الأول عند الساعة 08:04 ، والجزر الثاني عند الساعة 21:29.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:



المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 42 32 75 30

دبي 41 32 70 35

الشارقة 41 32 65 35

عجمان 41 31 75 35

أم القيوين 41 30 80 35

رأس الخيمة 40 32 75 45

الفجيرة 38 30 80 40

العين 42 30 65 20

ليوا 45 32 75 20

الرويس 42 32 75 25

السلع 42 33 70 35

دلما 39 33 75 40

طنب الكبرى 38 32 80 40

طنب الصغرى 38 32 80 40

أبو موسى 38 33 80 40

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