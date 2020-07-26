حاكم أم القيوين يأمر بالإفراج عن عدد من نزلاء المنشآت العقابية والإصلاحية

المصدر: البيان الإلكتروني

أمر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين بالإفراج عن عدد من نزلاء المنشآت العقابية والإصلاحية في أم القيوين ممن صدرت بحقهم أحكام بالحبس والغرامة ويقضون عقوبات متفاوتة وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

و أعرب صاحب السمو حاكم أم القيوين عن تمنياته للمفرج عنهم بالعودة الصالحة للمجتمع والحياة العامة.

ويأتي أمر العفو عن النزلاء في إطار حرص سموه على منح المفرج عنهم فرصة بدء حياة جديدة وإدخال السرور والبهجة إلى قلوب أسرهم وعائلاتهم خلال عيد الأضحى المبارك.

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