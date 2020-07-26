مقاصب دبي تكمل استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك

المصدر: وام

أكملت مقاصب دبي التابعة لبلدية دبي استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك من خلال التعاون مع مجموعة من التطبيقات الذكية لشراء المواشي دون الحاجة لحضور المتعامل إلى المقصب كما تتوفر خدمة التوصيل للمنازل.

وفي هذا الإطار اطلع داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي خلال جولة تفقدية لمقاصب دبي على جاهزية واستعداد المقاصب لتقديم خدماتها للجمهور بكل كفاءة وفاعلية بالإضافة إلى التسهيلات التي يتم تقديمها لكبار المواطنين وأصحاب الهمم وذلك تجسيدا لاهتمام الدائرة بمختلف فئات المجتمع.

وتشمل التطبيقات الذكية لطلب الذبائح التي تذبح تحت اشراف البلدية في المقاصب 4 تطبيقات "المواشي" وتطبيق "تركي للذبائح" وتطبيق "شباب الفريج" وتطبيق "ذبائح الدار" كما يمكن طلب الأضاحي من الجمعيات الخيرية مثل جمعية دار البر وجمعية دبي الخيرية وهيئة الهلال الأحمر وجمعية الإحسان الخيرية وجمعية الشارقة الخيرية وجمعية بيت الخير بالإضافة إلى بنك الامارات للطعام.

وتحرص مقاصب دبي على بذل كافة الجهود الرامية إلى إسعاد المتعاملين وتقديم خدمات ذات جودة عالية تتوافق مع تطلعاتهم واحتياجاتهم مع الأخذ بعين الاعتبار تقليل ساعات الانتظار والسرعة في تقديم الخدمات، بالإضافة إلى حرص المقاصب على تطبيق كافة الإجراءات الوقائية التي تستهدف الحفاظ على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع.

وكانت مقاصب دبي أطلقت مجموعة من المبادرات الرامية إلى تحفيز وتشجيع أفراد المجتمع ومختلف الفئات من الشركاء وتجار المواشي والملاحم وموزعي اللحوم على استخدام التطبيقات الذكية بهدف الاستفادة من مزاياها المتعددة وسلاسة الخدمات التي يتم تقديمها من خلالها.

بالإضافة إلى توفير أماكن مجهزة بشكل مثالي لتجهيز اللحوم بعد إجراء الفحص البيطري وذبح المواشي والكشف البيطري النهائي تمهيدا لتوصيلها إلى منازل المتعاملين دون الحاجة لحضورهم الشخصي إلى المقاصب، الأمر الذي يسهم في تقليل عدد زوار مراكز الخدمة وتعزيز مكانة إمارة دبي في مجال الخدمات الذكية إلى جانب المساهمة في الأهداف البيئية المتعلقة بتقليل الازدحام المروري.

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