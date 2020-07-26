إشهار مؤسسة صانع الأمل أحمد الفلاسي

المصدر: دبي - وائل نعيم

أعلن أحمد الفلاسي صانع الأمل لعام 2020 عن مؤسسة صانع الأمل أحمد الفلاسي تحت مظلة وزارة تنمية المجتمع ومقرها الرئيس إمارة دبي.

وأعلن الفلاسي عبر حسابه على الانستغرام إشهار الجمعية وقال إنها ستضطلع بدور كبير في الأعمال الخيرية الطبية في دول القرن الأفريقي باعتبارها بحاجة ماسة للأعمال الخيرية والتطوعية وتعاني من الكثير في نقص الأدوات الطبية وخاصة في ظل وجود العديد من المحرومين والفقراء والأيتام.

وقال: إن العمل الخيري والتطوعي هو سمة المجتمعات الحيوية وله دوره في تفعيل طاقات المجتمع ونحن جميعا نكمل بعضنا بعضا، والقرن الافريقي يحتاج إلى اشياء كثيرة ويتطلب الكثير من الاحتياجات وزرت الكثير من الدول الافريقية وهناك حالات يرثى لها.

وأضاف: قريبا سيتم عمل موقع الكتروني للجمعية وحساب بنكي وسنتلقى التبرعات والمساهامات سواء بالاجهزة الطبية التي تحتاجها هذه الأماكن.

داعياً الجميع إلى الانضمام الى الجمعية وتقديم المساعدات المادية والعنية والمشاركة في ايصال المساعدات الطبية الى المحرومين في الدول الافريقية وقال سنركز في الفترة المقبلة على دول تشاد والغابون واوغندا.

وأوضح إن هذه المؤسسة تعزز رسالة الامارات الانسانية في مد يد العون إلى الجميع اينما كانوا.

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