في دبي.. «درونز» لصيانة الجسور ومركبة ذكية لفحص السائقين

اعتمدت «طرق دبي» حزمة من المبادرات الذكية لاستدامة أصول الهيئة من منشآت الطرق والجسور، وتطوير جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين، ورفع مستوى تدريب وتأهيل السائقين لتعزيز مستوى السلامة المرورية.

ومن بين تلك المبادرات استخدام طائرات مسيَّرة بدون طيار (درونز) في أعمال الصيانة، حيث تم استخدامها في فحص عناصر جسور المشاة لقناة دبي المائية، والمرافق المرتفعة. وتسهم (الدرونز) في تقليص الوقت والكلفة اللازمين لتقييم المرافق الإنشائية، وفحص عناصر المنشآت التي يصعب الوصول إليها مثل كابلات التحميل، ووسائد الجسور.

ومن المبادرات أيضاً مركبة فحص السائقين، التي تندرج ضمن مشروع نظام المسار الذكي، وهو مشروع مستقبلي، يستند في فكرته إلى استخدام تقنية الاتصال المعلوماتية في المركبات من خلال أجهزة استشعار ذكية ونظم مواقع جغرافية لتتمكن من متابعة فحص الطريق للحصول على رخصة القيادة .

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