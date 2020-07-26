محمد بن راشد يأمر بالإفراج عن 203 سجناء بمناسبة حلول عيد الأضحى

المصدر: دبي ـ البيان

أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، بالإفراج عن 203 من نزلاء المنشآت العقابية والإصلاحية في دبي.

وأوضح المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، أن أمر الإفراج الصادر عن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد يأتي في إطار حرص سموه على إدخال السرور والبهجة على قلوب كل أفراد المجتمع في مختلف المناسبات الدينية والوطنية، حتى وإن كان هناك من حاد عن الطريق القويم، وذلك سعياً من سموه في مثل هذه المناسبات لأن يفتح نافذة أمل جديدة أمام أناس ندموا على ما اقترفوه من أخطاء في حق أنفسهم وأسرهم ومجتمعهم، ليعاودوا حياتهم كونهم أشخاصاً أسوياء في إطار احترام القانون والامتثال الكامل لأحكامه، وليكونوا على قدر الثقة الممنوحة لهم، للانخراط مرة أخرى في المجتمع.

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