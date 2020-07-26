سعيد النظري: محطة مهمة في مسيرة الارتقاء بالقدرات

المصدر: دبي - البيان

أشاد سعيد النظري، مدير عام المؤسسة الاتحادية للشباب، بالجهود الكبيرة والتعاون المثمر من جميع الجهات لتمكين الشباب وتأهيلهم ليكونوا قادة الغد، مؤكداً المكانة والأهمية الكبيرتين لبرنامج الاقتصاديين الشباب لإعداد قيادات شبابية متخصصة في هذا المجال المهم والحيوي والتمهيد لبناء صف من القيادات الشابة في مجالات الاقتصاد ورفد قدراتهم في التحليل المحترف واستشراف المستقبل.

وأوضح في تصريح بمناسبة إطلاق برنامج الاقتصاديين الشباب أن البرنامج وبما يتضمنه من محاضرات وورش تدريبية تفاعلية محطة مهمة في مسيرة الارتقاء بقدرات الشباب، داعياً الشباب إلى الاستفادة من جميع المبادرات المبتكرة التي تطلقها قيادة دولة الإمارات لأن المرحلة المقبلة تتطلب امتلاك مهارات وأدوات المستقبل وبما يمكنهم من صناعته.

وقال: «يقدم البرنامج الحالي ومن خلال منظومة الشركاء الاستراتيجيين والخبراء الذين سينقلون حصيلة تجاربهم ومعارفهم إلى الشباب فرصة رائدة في تطوير إمكانات الشباب للاطلاع على أفضل الممارسات وبما يؤهلهم لابتكار الحلول العملية للقضايا الاقتصادية وبناء اقتصاد مستدام وبما يتناسب مع توجهات حكومة دولة الإمارات».

وأضاف: «سيحظى المشاركون بلقاء نخبة من القيادات المؤثرة في منظومة العمل الاقتصادي الإقليمي والعالمي من القطاعين الحكومي والخاص، والاستفادة من خلاصة تجاربهم وخبراتهم مثل معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، ومعالي عبدالله محمد البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، ومحمد الشرفاء الحمادي عضو المجلس التنفيذي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وسلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، وعبدالله ناصر لوتاه المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، وعبدالله محمد العور المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، وعبدالفتاح شرف مدير عام المجموعة الرئيس التنفيذي للإمارات العربية المتحدة ورئيس إدارة الأعمال الدولية بنك HSBC الشرق الأوسط المحدود، وجمال الكبي مدير برنامج دول مجلس التعاون الخليجي بالبنك الدولي، وحمود المحمود رئيس تحرير هارفارد بيزنس ريفيو العربية، ورائد برقاوي رئيس التحرير التنفيذي لصحيفة الخليج، ورياض حمادة ‏رئيس تحرير بلومبيرغ ‏في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وزياد داوود كبير الاقتصاديين في الشرق الأوسط، والعديد من القيادات والخبراء في المجالات الاقتصادية».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز