محافظ المصرف المركزي: سنعمل على تأهيل الشباب لتولي مناصب حيوية

المصدر: دبي - البيان

عبر معالي عبد الحميد محمد سعيد، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عن فخره بإطلاق برنامج الاقتصاديين الشباب بالتعاون مع العديد من الشركاء، وتحت رعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، والذي يقع ضمن سلسلة المبادرات الاستراتيجية التي أطلقتها المؤسسة الاتحادية للشباب لتنمية قدراتهم ودعمهم في كل القطاعات، إيماناً منها بقدرتهم ودورهم الحيوي في استشراف وصناعة المستقبل في المجال الاقتصادي.

وأضاف: «إنّ رؤية المصرف المركزي بتعزيز الاستقرار النقدي والمالي نحو اقتصاد مستدام لا يمكن أن تتحقّق إلّا من خلال استدامة الخبرات النظرية من جهة والعملية من جهة أخرى، وهو ما يصبو إليه برنامج الاقتصاديين الشباب الذي يتيح للشباب فرصة بناء المعرفة في بيئات عمل تنافسية تساعدهم في اكتساب المهارات والاطلاع على التحديات التي تواجه القطاع وكيفية ابتكار الحلول، وسنعمل في المصرف المركزي مع الشركاء لتأهيل الكوادر الشابة لسوق العمل وإعدادهم لتولي مناصب حيوية في القطاع المالي والمصرفي. وانطلاقاً من اهتمام قيادتنا الرشيدة بالشباب، سنعمل على تمكين الشباب ودعمهم في كل المجالات، وتذليل كل الصعوبات أمامهم، بما يدعم دورهم الفعّال في صناعة مستقبل دولة الإمارات. كذلك إتاحة الفرصة لهم للتعرّف على أفضل الممارسات وبناء الشراكات في القطاع الاقتصادي بهدف دعم اقتصاد دولة الإمارات في المستقبل».

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