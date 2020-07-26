9 آلاف وجبة وزعتها الشارقة الخيرية منذ بداية الشهر الجاري

المصدر: الشارقة ـ وام

وزعت جمعية الشارقة الخيرية أول من أمس 5200 وجبة طعام منها 4000 وجبة شملت فئة العمال بالمنطقة الحرة بالحمرية و1200 وجبة أخرى وُزعت بمسكن عمال بلدية مدينة الشارقة بينما كانت حصيلة الوجبات الموزعة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية هي 4000 وجبة غذائية ليصبح إجمالي الوجبات الموزعة منذ مطلع شهر يوليو الجاري 9200 وجبة ضمن مشروعها «إطعام الطعام» داخل الدولة.

وقال عبدالله سلطان بن خادم المدير التنفيذي للجمعية إن مشروع «إطعام الطعام» يعتبر أحد الأعمال الإنسانية التي تمارس من خلاله جمعية الشارقة الخيرية دورها في جانب المشاركات المجتمعية من خلال التنسيق مع بعض المؤسسات والدوائر لتوزيع وجبات الطعام على العمال والفئات المساندة المنتسبين إليها. وأوضح أن الجمعية خصصت 1.8 مليون درهم لتوفير 120 ألف وجبة يتم توزيعها حتى نهاية العام الجاري.

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