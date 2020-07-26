هيئة أبوظبي للإسكان تواصل تنفيذ المبادرات

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أكد مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان الاستمرار في تنفيذ المبادرات والمشاريع التي تتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة في توفير الحياة الكريمة للمواطنين وإسعادهم ورفع مستوى معيشتهم وفقاً لأعلى وأرقى المعايير العالمية، جاء ذلك خلال الاجتماع الخامس لمجلس الإدارة والذي عُقد باستخدام تقنية الاتصال المرئي (عن بُعد).

وعُقد الاجتماع برئاسة جبر محمد غانم السويدي، مدير عام ديوان ولي عهد أبوظبي، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان، وحضور أعضاء مجلس الإدارة.

واعتمد المجلس القوائم المالية المدققة وتقرير مدى فعالية نظام الرقابة الداخلية على إعداد القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019، كما ناقش العرض والطلب على المنافع السكنية للفترة 2020 - 2025

.و وفي بداية الاجتماع أكد المجلس الاستمرار في تنفيذ المبادرات والمشاريع التي تتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة في توفير الحياة الكريمة للمواطنين، إذ تساهم هيئة أبوظبي للإسكان بدور حيوي في القطاع الاجتماعي في الإمارة، وذلك عبر وضعها المبادرات والبرامج الإسكانية التي تلبي احتياجات مواطني إمارة أبوظبي، وتساهم في تعزيز وتطوير البيئة السكنية لمواطني الإمارة، وبما يحقق السعادة والاستقرار الأسري والاجتماعي للأسر الإماراتية.

واطلع المجلس على موجز عن التطورات والتوصيات في ما يخص استراتيجيات وسياسات الإسكان وطلبات القروض السكنية بكافة أنواعها، كما استعرض مراحل تطور وإنجاز مشاريع المساكن الحكومية في مختلف مناطق الإمارة، وأكد أهمية العمل والتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين لإنجاز المشاريع الإسكانية حسب الخطط المعتمدة.

ووجّه مجلس إدارة الهيئة بمواصلة الجهود لمواكبة آخر التطورات التقنية والتكنولوجية في مجال الذكاء الاصطناعي، للاستفادة من قطاع تكنولوجيا المعلومات في سرعة إنجاز المعاملات.

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