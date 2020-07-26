لقاء تقني بين «كهرباء دبي» و«سيمنس» لمناقشة «سيناريو 2030»

المصدر: دبي-البيان

نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي وشركة «سيمنس» العالمية لقاءً تقنياً تحت عنوان «سيناريو 2030» ناقش خلاله الجانبان ابتكارات وتقنيات المستقبل في قطاع الطاقة بما في ذلك تخزين الطاقة والذكاء الاصطناعي وشبكات التوزيع الذكية وكفاءة الطاقة وغيرها.

شارك في اللقاء الذي عقد عبر الاتصال المرئي معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة وهيلموت فون ستروف الرئيس التنفيذي – سيمنس الشرق الأوسط وديتمار سيرسدورفر الرئيس التنفيذي سيمنس إينرجي الشرق الأوسط وفرانكو أتاسي رئيس قطاع البنية التحتية الذكية - سيمنس الشرق الأوسط وعدد من مسؤولي الجانبين وأثنى معالي الطاير على الشراكة الاستراتيجية بين هيئة كهرباء ومياه دبي وشركة «سيمنس» مشيراً إلى إنها تمتد لأكثر من ثلاثة عقود.

وأكد أن الهيئة و«سيمنس» تتعاونان في مجموعة واسعة من القطاعات لاسيما في تطوير الحلول التقنية لإنتاج الطاقة وقد نجحت المؤسستان في تطوير حلول مبتكرة ومستدامة رائدة مثل رفع كفاءة التوربينات الغازية باستخدام تقنية الانضغاط الرطب في التوربينات فئتي «E» و«F» ما يزيد من قدرتها الإنتاجية ويحسن الكفاءة ويقلل الانبعاثات وذلك مقابل نسبة بسيطة من سعر السوق. كما أسهم التعاون الفعال بين الهيئة و«سيمنس» في تطوير أول نظام تحكم ذكي على مستوى العالم للتوربينات الغازية من الفئة «F» يعتمد على البيانات الكبيرة وتعلم الآلة وخوارزميات الذكاء الاصطناعي لتحسين الكفاءة وزيادة القدرة الإنتاجية وتقليل الانبعاثات.

كما تتعاون فرق العمل من الهيئة و«سيمنس» في البحوث والتطوير في عدة مجالات تشمل الشبكات الذكية ودمج مصادر الطاقة المتجددة والطاقة الموزعة في شبكة الكهرباء وأنظمة تخزين الطاقة وإنترنت الأشياء واستخدام الذكاء الاصطناعي في وحدات إنتاج الطاقة الكهربائية وكفاءة الطاقة والأمن الإلكتروني والروبوتات والمباني الذكية وغيرها إضافة إلى بناء القدرات الوطنية في قطاع الطاقة.

ومن بين المشروعات الواعدة التي تنفذها الهيئة بالتعاون مع «سيمنس» وإكسبو 2020 دبي مشروع الهيدروجين الأخضر لإنتاج غاز الهيدروجين باستخدام الطاقة الشمسية وذلك في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد في العالم بقدرة إنتاجية ستصل إلى 5000 ميجاوات بحلول عام 2030.

استراتيجية

وأضاف الطاير: «لدينا استراتيجية متكاملة للشبكات الذكية باستثمارات تصل إلى 7 مليارات درهم سيتم الانتهاء منها في مراحل قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل حتى عام 2035. وتضم الاستراتيجية 10 برامج أهمها بنية تحتية متطورة لقياس بيانات استهلاك الكهرباء والمياه وإدارة الأصول والبيانات الكبيرة وغيرها. ونعمل حالياً على تطوير استراتيجية شاملة لمرحلة ما بعد جائحة كوفيد-19 عبر دراسة وتحليل الدروس المستفادة لإعادة ترتيب الأولويات وابتكار حلول استباقية لتحديات الخمسين عاماً المقبلة.

شراكة

وذكر الدكتور مايكل وينهولد الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في شركة سيمنس للبنية التحتية أنه من خلال الشراكة الطويلة مع هيئة كهرباء ومياه دبي، تواصل سيمنس تطبيق أحدث التقنيات التي تعزز قطاع الطاقة في دبي وتحقق التوازن بين التنمية والحفاظ على بيئة نظيفة وصحية وآمنة مع ترشيد استهلاك الطاقة في المباني والمصانع والبنية التحتية. وقال: تعد هيئة كهرباء ومياه دبي من المؤسسات الرائدة في التحول الرقمي وسباقة في ابتكار طرق وأساليب حديثة للمساعدة في تحقيق أهداف استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 ونحن متحمسون للانضمام إلى جهودها في جعل دبي المدينة الأقل انبعاثاً للكربون في العالم بحلول عام 2050.

قيم

وقال فينود فيليب الرئيس التنفيذي للاستراتيجية والتقنيّات المؤسسية بشركة سيمنس للطاقة:»نفتخر بشراكتنا الطويلة والممتدة مع هيئة كهرباء ومياه دبي حيث نتشارك مع الهيئة في قيم واحدة تجمعنا وهي أن الابتكار يُعَّد مكوناً رئيسياً وأصيلاً في العقيدة المؤسسية للمؤسستين.

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