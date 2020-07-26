استئناف عمل المركز العلاجي في «الشارقة الإنسانية»

المصدر: (الشارقة - البيان)

عاد المركز العلاجي التابع لمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية إلى تقديم خدماته يومياً لجميع أفراد المجتمع بعد انقضاء فترة العمل عن بعد، مع اتخاذ كافة الاجراءات والتدابير الاحترازية المعتمدة في الدولة مع إجراءات إضافية قامت لجنة العودة الآمنة في المدينة باعتمادها حفاظاً على سلامة المستفيدين والموظفين.

وستكون مواعيد العمل في المركز خلال الفترة من ( 12/‏7/‏2020 وحتى 20/‏8/‏2020 ) من الساعة 12 ظهراً حتى 4 عصراً، على أن تعود بعد ذلك إلى ما كانت عليه في السابق وهي من الساعة 3عصراً وحتى السابعة مساءً أما يوم السبت فستكون من الساعة التاسعة صباحاً حتى الثانية ظهراً في مبنى مركز التدخل المبكر بالمدينة.

وأكد رامي مجدي مدير المركز تنوع الخدمات المقدمة على يد أفضل الاختصاصيين ضمن المجال كاختصاصيي النطق واللغة - العلاج الطبيعي والوظيفي - التربية الخاصة - والاختصاصيين النفسيين، كما أن هناك 500 شخص تقريباً يستفيدون من خدمات المركز العلاجي سنوياً ويحصل 40% منهم على خدمات التقييم والتشخيص النفسي والتربوي حيث يعتبر الإقبال على هذه الخدمة بالتحديد كبيراً للغاية نظراً لاعتماد التقرير النفسي التربوي الصادر من المركز العلاجي في معظم الجهات الحكومية بالدولة وبشكل وزارة التربية والتعليم ووزارة الشؤون الاجتماعية.

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