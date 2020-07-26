استطلاع «البيان »: غالبية تؤيدتشديد العقوبات لتطويق تقليد السلع

المصدر: عجمان- أسامة أحمد

كشف استطلاع «البيان» الأسبوعي أن 57 % من المستطلعة آراؤهم، عبر موقع «البيان الإلكتروني» يرون أن تشديد العقوبات على المقلدين في المصانع والمؤسسات المختلفة يطوّق تقليد المنظفات الصحية والسلع، التي تطرح في الأسواق، في حين رأى 43% منهم، أن زيادة التوعية تعزز حماية المستهلكين.

وفي الاستطلاع ذاته، بحساب «البيان» في «تويتر»، أشار 64% من المستطلعين إلى أهمية تشديد العقوبات على عملية التقليد والغش التجاري، بينما 36 % أكدوا أن نشر الوعي والتثقيف بين المستهلكين ضرورة لتطويق عملية التقليد للسلع.

وأكد المهندس خالد معين الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة في دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، أهمية تشديد العقوبات الرادعة على أصحاب المصانع، التي تقوم بعملية التقليد وفق التشريعات القانونية الاتحادية والمحلية المنصوصة في حالة الغش التجاري، بهدف حماية صحة وسلامة المستهلكين، لافتاً إلى أهمية تكثيف الرقابة على عمل المصانع للحد من التلاعب والتقليد الخاص بالمنظفات الصحية، من خلال الحملات الدورية والتفتيش المستمر للحيلولة من عدم طرح سلع مقلدة في الأسواق ومنافذ البيع، الأمر الذي يسهم في الحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين.

وأشار الحوسني إلى أهمية رفع الوعي الصحي بين المستهلكين بعدم شراء السلع المقلدة ولا سيما المتعلقة بالصحة العامة إلا بعد التأكد من الجودة والصلاحية، وضرورة إبلاغ الجهات المعنية عبر الاتصال بمركز الاتصال الحكومي لاتخاذ الإجراءات اللازمة لردع كل من يقوم ببيع سلع مقلدة يكون لها تأثير على صحة وسلامة أفراد المجتمع.

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