«الشؤون الإسلامية» تبدأ سلسلة محاضرات وندوات «عن بُعد»

المصدر: (أبوظبي – موفق محمد)

أعلنت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف عن إطلاق خطة الوعظ الموحدة لعام 2020 «عن بُعد» من خلال نافذتها على موقع التواصل الاجتماعي، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية من جائحة «كورونا»، حيث تأتي الخطوة في إطار سعيها إلى نشر الوعي المجتمعي، عن طريق إلقاء الدروس والمحاضرات الوعظية والندوات من خلال تسخير التكنولوجيا الحديثة.

وقالت الهيئة عبر تغريده نشرتها أمس السبت، عبر «تويتر» بأن سلسلة المحاضرات الوعظية، ستنطلق اليوم، بمحاضرة بعنوان «القول الثابت» يلقيها الدكتور أحمد الزامل، والتي سيتم بثها مباشرة في تمام الساعة 9 مساءً عبر نافذة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية على موقع التواصل الاجتماعي «انستغرام».

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