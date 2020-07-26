«الهلال الأحمر» في أم القيوين يستقبل متبرّعي الأضاحي بالمراكز التجارية

المصدر: (أم القيوين – عصام الدين عوض)

أكد ناصر يوسف بن حضيبة، مدير مركز الهلال الأحمر في أم القيوين، أن الفرع أكمل استعداداته لاستقبال تبرعات المواطنين والمقيمين فيما يتعلق بالأضاحي بالمراكز التجارية، حيث سيتم توفير الأضاحي داخل وخارج الدولة، وذلك بحسب التوجيهات من الجهات المسؤولة بأن تكون الأضاحي بإشراف هيئة الهلال الأحمر على مستوى الدولة، نظراً لتفشي فيروس «كورونا» (كوفيد 19)، لافتاً إلى أن الأضاحي خارج الدولة قيمتها 350 درهماً، وداخل الدولة يتوافر نوعان من الأضاحي منها الأضحية المستوردة وتكلف 650 درهماً، والأضحية المحلية والتي يؤتى بها من العزب والمزارع التي يمتلكها المواطنون وتكلف 1000 درهم. وأضاف أن مركز الهلال الأحمر بأم القيوين خصص عددا كبيرا من المناديب وتم توزيعهم على مختلف المراكز التجارية لجمع وتلقي تبرعات المساهمين، مبيناً أنه سوف يتم توفير عدد من العجول المحلية والتي يكلف الواحد منها 4 آلاف و770 درهماً، وممكن للشخص الواحد المساهمة بجزء من الأضحية بقيمة 700 درهم بالنسبة للعجول، كما هناك خيار الأضحية من الجمال والتي تكلف 4 آلاف و110 دراهم، ومن يريد المساهمة فيها يدفع فقط 600 درهم.

ولفت الى أنه تم توزيع المناديب على كافة المراكز والمحال التجارية من أجل التسهيل على المتبرعين وتلقي تبرعاتهم، مبيناً أنه يتم توفير كافة الأضاحي بحسب رغبة المتبرع إذا ما أرادها داخل أم خارج الدولة، وأن عملية الذبح تتم بمقاصب دبي، متمنياً على الجمهور التوجه إلى مقر مركز الهلال الأحمر أو المناديب المنتشرين في المراكز من أجل التبرع وعدم الذبح في المنازل أو خلافه، عملاً بالتدابير والإجراءات الاحترازية التي وضعتها الجهات المختصة على مستوى الدولة لتجنب انتشار جائحة «كورونا».

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