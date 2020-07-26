نهيان بن مبارك: منتسبو «صندوق الوطن» قادة المستقبل

المصدر: أبوظبي- وام

أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس إدارة «صندوق الوطن» أن المنتسبين لبرامج «صندوق الوطن» هم قادة المستقبل، ويحق لكل منهم، أن يفتخر بانتمائه إلى دولة الإمارات، وعليهم أن يجسدوا هذا الفخر بالعمل الجاد والالتزام القوي بتحقيق التفوق والنجاح في كل ما يقومون به من عمل أو جهد.

ورحب معاليه في كلمة مصورة بالموهوبين والمتميزين من كل ربوع دولة الإمارات قائلاً: «مرحبا بكم في برنامج «موهبتنا» وفي برنامج «المبرمج الإماراتي»، وهي البرامج التي يقدمها لكم «صندوق الوطن»، وفاء والتزاماً بالرؤية الحكيمة لقيادة دولة الإمارات، والتي تؤكد تحقيق التنمية الناجحة، لأبناء وبنات الإمارات، وعلى تمكينهم من تحقيق النفع لأنفسهم والفائدة لوطنهم وللعالم كله».

وقال معاليه: إن هذه البرامج التي يقدمها «صندوق الوطن»، إنما هي تعبير عن التزامنا بل واعتزازنا، بما أعلنه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، من أننا نرى الغد بالشباب، وأنهم أبناء زايد، أبناء هذا البلد الأصيل ومستقبله، ونحن في «صندوق الوطن»، نتفق تماماً مع ما أعلنه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، من أن أبناء الإمارات هم أساس الوطن وعماد ثروته، وهم الاستثمار الحقيقي والدائم، ويجب تهيئة أرض الواقع لهم، وأرض الواقع هي العمل.

فرص

ودعا معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان المنتسبين إلى العمل للمستقبل باعتباره جزءاً لا يتجزأ من مستقبل دولة الإمارات، التي توفر لأبنائها، بكل حب وسخاء، فرص التعليم الجيد، والابتكار المنتج، كما أنها تتوقع منهم في المقابل بذل أقصى الجهد والطاقة والأخذ بزمام المبادرة والعمل النافع، حتى يزداد نماء الوطن، وتتحقق له كل الأهداف والغايات.

وبين معاليه أن برنامج «موهبتنا» يلتحق به نخبة مختارة، من الطلبة الموهوبين في الإمارات، وسوف تتاح أمامهم فرصة تنمية مواهبهم، وفق أعلى المستويات العالمية، بالتعاون مع عدد من الجامعات المرموقة في العالم، تمهيداً إلى التحاقهم في المستقبل، للدراسة في تلك الجامعات، وقال معاليه: «نحن على ثقة كاملة بأن كل فرد فيكم قادر على الإفادة الكاملة، من هذه الفرصة».

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