«دبي الخيرية»: 4800 أسرة مستفيدة من مشروع الأضاحي

المصدر: دبي - رامي عايش

تواصل جمعية دبي الخيرية استعداداتها وبرامجها لتنفيذ مشروع الأضاحي داخل الدولة وخارجها، لإسعاد الأسر المتعففة والأقل دخلاً في عيد الأضحى، وإدخال البهجة والسكينة إلى قلوبهم، لتخفيف معاناتهم الإنسانية، والتوسيع عليهم لا سيما في هذا العيد، الذي يأتي في أحوال استثنائية، تمر فيها شريحة واسعة من المجتمع بضائقة مالية نتيجة تداعيات وآثار جائحة «كورونا».

وقال أحمد مسمار أمين السر العام للجمعية لـ«البيان»، إن «دبي الخيرية»، اعتمدت 800 أضحية داخل الدولة، بقيمة 512 ألف درهم، و4 آلاف أضحية أخرى موزعة على 31 دولة، بقيمة إجمالية تصل إلى مليون و130 ألف درهم، مشيراً إلى أن عدد المستفيدين من هذا المشروع الموسمي يصل إلى 4800 أسرة داخل الدولة وخارجها.

قنوات التبرع

وأكد أن الجمعية أكملت ترتيباتها لتعزيز فعاليات الحملة، واستقبال دعم المحسنين، وتسهيل عملية التبرع عبر منصات ومنافذ الجمعية، من خلال الموقع الإلكتروني وتطبيقات الهواتف الذكية والرسائل النصية، وكذا من خلال مندوبي الجمعية المنتشرين في المواقع خصوصاً في المراكز التجارية والأسواق والمؤسسات المختلفة.

وقال «يندرج مشروع الأضاحي، الذي تنفذه الجمعية سنوياً، ضمن مشاريعها الموسمية لتوفير احتياجات الأسر المتعففة وأصحاب الحاجات من الأضاحي ممن تم تسجيلها في كشوفات الجمعية، وتتلقى مساعدات دائمة، وإدخال البهجة والسرور على قلوبها خلال أيام العيد المباركة، ويأتي المشروع هذا العام امتداداً للمبادرات والمشاريع التي نفذتها الجمعية لا سيما منذ بداية أزمة «كورونا»، ودورها الكبير في التصدي للجائحة، وتعزيز التدابير الوقائية والاحترازية، وتنفيذ العديد من المبادرات المجتمعية، التي وفرت الكثير من الاحتياجات للمجتمع المحلي في مختلف المجالات.

وأكد أمين السر العام أن الجمعية تسعى لاستقطاب المزيد من الداعمين والمانحين والمساندين لها.

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