4.2 ملايين درهم من «حميد الخيرية» لمتأثري «كورونا»

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

أكدت الشيخة عزة بنت عبدالله النعيمي، المدير العام لمؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية في عجمان، أن حجم المساعدات المالية، التي قدمتها المؤسسة منذ بداية جائحة فيروس «كورونا» المستجد لدعم الأسر المتعففة والمتأثرين من التداعيات الاقتصادية للجائحة بلغ 4.252 ملايين درهم.

وقالت «بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، نفذت المؤسسة حزمة من المشاريع الخيرية والانسانية لدعم الأسر المتعففة وأصحاب الدخل المحدود منذ بداية الجائحة، إضافة إلى تقديم المساعدات المالية، وذلك من أجل تضافر الجهود ومواجهة أزمة الوباء العالمية، والحد من التأثيرات والتداعيات الاقتصادية على شرائح المجتمع المختلفة».

وأضافت: إن المؤسسة وزعت مكرمة صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، والتي بلغت قيمتها مليوني وتسعين ألف درهم لعدد 400 مواطن و445 مقيماً، وقدمت دعماً بقيمة مليوني درهم إلى صندوق وطن الإنسانية، ودعم بقيمة 50 ألف درهم إلى المحكمة الشرعية، لمساعدة أصحاب القضايا المالية، كما تم تقديم دعم إلى خدمة جنائز عجمان بقيمة 42 ألف درهم، ودعم بقيمة 70 ألف درهم لخط الدفاع الأول من الأطباء.

وأكدت المدير العام لمؤسسة حميد بن راشد الخيرية حرص المؤسسة بتوزيع الطرود الغذائية، التي تحتوي على المواد الغذائية الأساسية التي تحتاج إليها الأسر في إعداد الوجبات اليومية، حيث تم توزيع 5200 طرد غذائي لأسر المقيمين المتضررين من جراء تداعيات الأزمة الاقتصادية، بسبب الوباء من خلال مشروع بنك الطعام من ضمن (حملة 10 ملايين وجبة)، التي تنظمها مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، كما تم توزيع 250 طرداً غذائياً على الأسر المقيمة وتوزيع 8 أطنان من الفواكه على العمال في مساكنهم وعدد 80 قسيمة مواد غذائية لأسر نزلاء المؤسسات الإصلاحية والعقابية بواقع 300 درهم لكل شخص.

ولفتت إلى أن المؤسسة حرصت خلال شهر رمضان المبارك على توفير الوجبات الغذائية للعمال في مساكنهم، حيث تم توزيع 32 الق وجبة للعمال في السكن التابع لدائرة البلدية والتخطيط بمعدل 1000 وجبة يومياً، كما تم توزيع عدد 32400 وجبة لسكن العمال في المناطق الصناعية بمعدل 1200 وجبة يومية، وتوزيع عدد 300 وجبة لصالح العمال في إدارة الطب الوقائي.

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