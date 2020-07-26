صندوق الزكاة: الهوية الرقمية شرط لطلبات المساعدة

المصدر: (أبوظبي- وام)

أعلن صندوق الزكاة أن التسجيل في الهوية الرقمية شرط إلزامي للتقدم بطلبات المساعدة إلكترونياً، بدءاً من تاريخ 5 أغسطس المقبل.

ويأتي هذا القرار التزاماً من صندوق الزكاة برؤية دولة الإمارات، وتوجهات الحكومة الرشيدة الهادفة إلى تسريع وتيرة التحوّل الرقمي في الدولة، ويفخر صندوق الزكاة بكونه من ضمن المشاركين الفاعلين في تقديم هذا الحل المبتكر للمتعاملين، والذي يتيح لهم سهولة التقديم بطلب المساعدات، والخدمات الأخرى على الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي.

وفي هذا الصدد أوضح صندوق الزكاة لمتعامليه أن منصات الهوية الرقمية تُعد محوراً أساسياً في ترجمة أهداف استراتيجية التحوّل الرقمي الشامل، وقد صُممت منصة الهوية الرقمية لدولة الإمارات اعتماداً على تقنيات تشفير متطوّرة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز