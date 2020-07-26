«تحقيق أمنية» تُطلق حملة تبرعات

المصدر: (أبوظبي- البيان)

أعلنت مؤسسة «تحقيق أمنية»، أمس، عن إطلاق حملة جمع تبرعات على وسائل التواصل الاجتماعي، بالتعاون مع مؤسسة «اتصالات» ومؤسسة «دو»، بهدف تحقيق أمنية طفلة ببناء مسجد في أفريقيا.

وقال هاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «تحقيق أمنية»: «نفتخر بأطفالنا الذين تملأ قلوبهم بذور حبّ الخير والعطاء الإنساني النبيل، التي غرسها الشيخ زايد، طيب الله ثراه، ونتطلّع قدماً إلى تحقيق الأمنية الوحيدة لطفلة من أطفالنا، والتي تبلغ من العمر 16 عاماً في القيام ببناء مسجد في منطقة نائية في أفريقيا، حيث تحلم من خلال هذه الأمنية بأن تحظى بثواب كلّ من يدخل هذا المسجد، جنباً إلى جنب مع إسعاد قلوب الكثير من مسلمي أفريقيا في الحصول على هذا الصرح المُبارك داخل قريتهم الصغيرة». وأضاف: «نسعى في هذه الأيام المباركة إلى مواصلة استراتيجيتنا الإنسانية الهادفة إلى تعزيز السعادة والأمل في قلوب الأطفال من ذوي الأمراض المُستعصية مع عائلاتهم».

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