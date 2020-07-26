مسار للجري والدراجات الهوائية في «النوف»

المصدر: أبوظبي- وام

أنجزت بلدية مدينة أبوظبي مشروع مسار الجري والدراجات الهوائية في منطقة النوف، بتكلفة تقديرية بلغت مليوني درهم، وذلك ضمن إطار السعي المتواصل لتطوير منظومة البنية التحتية في أبوظبي وضواحيها، وتوفير المرافق الترفيهية والرياضية التي من شأنها إسعاد السكان والارتقاء بجودة الحياة.

وأشارت البلدية إلى أن هذا المشروع جاء على إثر التوجيهات السامية من القيادة الحكيمة لتغيير اسم المنطقة والتي كانت تعرف بمنطقة الضبعية، كما سيكون هذا المشروع شارة البدء لخطة كاملة تستهدف تطوير منطقة (النوف) وتعزيز مكانتها التراثية والحضارية.

وحول مشاريعها المنفذة في منطقة (النوف) أوضحت البلدية أنها شملت إنشاء مضمار للجري والدراجات الهوائية بطول 5 كيلومترات وعرض 3 أمتار، وينقسم إلى مسارين أحدهما مخصص لرياضة المشي والجري، والآخر كمسار للدراجات الهوائية، بحيث يمكّن هواة الرياضات من ممارسة رياضاتهم في بيئة آمنة وضمن معايير السلامة العامة.

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