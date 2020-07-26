تكريم موظفة لجهودها في علاج المدمنين

المصدر: (دبي - البيان)

كرّم اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، بحضور العميد عيد محمد ثاني حارب مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والعقيد عبدالله الخياط مدير مركز حماية الدولي، وعدد من الموظفين من الإدارة العامة، كرّم الموظفة أمل الفقاعي بعد فترة عطاء دامت أكثر من 25 عاماً، استطاعت خلالها تحقيق إنجازات عدة تمثلت في معالجة حالات كثيرة لمدمنين للمخدرات، وإدخالهم في برامج ومشاريع تأهيلية، وتسهيل حصولهم على وظائف، ومتابعتهم بعد علاجهم حتى لا يعودوا لآفة المخدرات، إضافة إلى زيارات ميدانية لأسر المدمنين.

ويأتي التكريم في إطار شكر وتقدير قطاع البحث الجنائي للمورد البشري نظير إخلاصهم والعمل بكل أمانة وجهد، وتطبيقاً لمنهجية التكريم والتقدير التي تتبعها القيادة العامة لشرطة دبي لتكريم منتسبيها.

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