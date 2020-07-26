اعتماد مخطط إنشاء غرف سكنية للعنصر النسائي في شرطة دبي

المصدر: دبي - البيان

اعتمد معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، مخطط إنشاء غرف سكنية للعنصر النسائي في شرطة دبي، وذلك خلال تفقد معاليه لمركز شرطة القصيص، يرافقه اللواء الدكتور السلال سعيد بن هويدي الفلاسي، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، بحضور العميد يوسف عبدالله سالم العديدي، مدير مركز شرطة القصيص، رئيس مجلس مديري مراكز الشرطة، والعميد عبد الحليم الهاشمي، نائب مدير المركز، والرائد خبير العنود السعدي رئيس مجلس الشرطة النسائي لإسعاد المجتمع، وعدد من الضباط.

وجاء اعتماد إنشاء الغرف السكنية للعنصر النسائي بعد أن استمع معالي الفريق المري إلى شرح من العميد يوسف العديدي والرائد السعدي حول مخطط المشروع، والهادف إلى توفير غرفة سكنية للموظفات اللواتي تبعد المسافة بين مقار سكنهن وعملهن عن 100 كيلومتر. وأشار العميد العديدي إلى أن مشروع إنشاء الغرف السكنية جاء بالتعاون بين الإدارة العامة للدعم اللوجستي ومركز شرطة القصيص ومجلس الشرطة النسائي لإسعاد المجتمع، لتوفير بيئة عمل مثالية للعنصر النسائي، تنفيذاً لتوجيهات القيادة العامة لشرطة دبي في هذا الشأن، إلى جانب تحقيق مبدأ التوازن بين الجنسين، لافتاً إلى أن الغرف السكنية مُصممة وفق أحدث المعايير، وتوفر كل متطلبات العنصر النسائي، بما يسهل عليهن أداء مهامهن الوظيفية، ويوفر عليهن الوقت وجهد العودة إلى مقار سكنهن في حال بُعد المسافة.

وبعد اعتماد الغرف السكنية، اطلع معالي الفريق المري على محتويات قاعة السعادة المُخصصة لاجتماع ضباط مركز شرطة القصيص، وسكن الضباط المناوبين.

كما تجول معاليه يرافقه اللواء السلال والعميد العديدي في مركز إسعاد المتعاملين.

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