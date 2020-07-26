إدارة المرور تحذّر من الوقوف وسط الطريق وتؤكد على فحص المركبات

المصدر: دبي - البيان

حذر العميد سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، من خطورة الوقوف في وسط الطريق نتيجة عطل في المركبة، أو نفاذ الوقود، أو تعطل إطارات المركبة، مشيراً إلى أنه يجب على السائق التأكد من سلامة أجزاء المركبة قبل الخروج من المنزل.

وأوضح أن الوقوف في وسط الطريق تسبب في وقوع 5 حوادث خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، أسفرت عن وفاة 4 أشخاص وإصابة 6 آخرين بإصابات متفرقة منها واحدة بليغة، وواحدة متوسطة، و4 بسيطة، فيما تسبب في الفترة ذاتها من العام الماضي في وقوع 6 حوادث أسفرت عن وفاة 6 أشخاص وإصابة 9 أشخاص بإصابات متفرقة منها إصابة واحدة بليغة، و7 إصابات متوسطة، وإصابة واحدة بسيطة.

تحرير

وكشف العميد سيف المزروعي، عن تحرير أكثر من 4994 مخالفة وقوف في وسط الطريق من دون مبرر في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.

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