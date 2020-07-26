نقل محكمتي «العمالية» و«التنفيذ» إلى العوير قريباً

المصدر: دبي - وام

أعلنت محاكم دبي عن استعدادها لانتقال المحكمة العمالية ومحكمة التنفيذ إلى المبنى الجديد في منطقة العوير سعياً منها لتسهيل وتسريع إجراءات المتعاملين.

ويتكون مبنى المحكمة العمالية ومحكمة التنفيذ من 5 طوابق ويستوعب أكثر من 300 موقف لسيارات المتعاملين والموظفين وبعدد 8 قاعات للمحكمة الابتدائية و4 قاعات لمحكمة الاستئناف وقاعتين ذكيتين. ويشمل خدمات المحكمة العمالية والإدارات المساندة لها ومحكمة التنفيذ بالإضافة إلى إدارة التنفيذ.

وسيقدم مبنى المحكمة العمالية ومحكمة التنفيذ العديد من الخدمات ومنها: خدمات الدعاوى العمالية إذ سيتم تقديم خدمات المحكمة العمالية بدءاً من تاريخ 9 أغسطس 2020 وتتيح هذه الخدمة للمتعاملين قيد الدعاوى العمالية التي يتنازع فيها صاحب العمل أو العامل أو أي مستحق عنهما في أي حق من الحقوق المترتبة لأي منهما بمقتضى أحكام القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980. إضافةً إلى تقديم خدمات التنفيذ والتي سيتم البدء فيها من تاريخ 16 أغسطس 2020 وتتيح خدمة التنفيذ للمتقاضين بتنفيذ الأوامر والأحكام والقرارات الصادرة عن محاكم دبي وأحكام محاكم مركز دبي المالي ومحاضر الصلح والمحررات الموثقة التي تصدق عليها المحاكم.

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