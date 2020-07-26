تنفيذ 5 مشروعات استراتيجية لنقل المياه في الشارقة

المصدر: الشارقة – البيان

كشفت هيئة كهرباء ومياه الشارقة عن تنفيذ 5 مشروعات تطويرية استراتيجية في مجال خطوط نقل المياه وزيادة طاقتها الاستيعابية بطول 73 ألف متر، تشمل تنفيذ مشروع تمديد خط مياه من منطقة «حمده» إلى منطقة «البديع» بطول إجمالي «55000» متر وقطر 800 ملم، وإنجاز مشروع تمديد خط مياه قطر 800 ملم يمتد من منطقة واحة الصجعة الصناعية إلى منطقة البراشي، بطول إجمالي بلغ «9000» متر، وجار العمل حالياً على تنفيذ مشروع تمديد خط مياه رئيسي قطر 600 ملم من منطقة السوق المركزي إلى شارع الملك فيصل بطول «2473» متراً وبنسبة إنجاز بلغت 80%، وتقوم الهيئة حالياً بتنفيذ مشروع خط مياه ناقل في منطقة سمنان بقطر «1000ملم» وبطول «1400» متر وبنسبة إنجاز 30%، وبدأ العمل في تنفيذ خط من منطقة النهدة إلى منطقة الصناعية 4 بقطر «800» ملم وبطول «5200» متر.

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