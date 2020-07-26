دائرة القضاء بأبوظبي تفتتح برنامج التدريب العملي لطلبة كليات القانون عن بُعد

المصدر: أبوظبي- البيان

افتتحت دائرة القضاء في أبوظبي؛ برنامج التدريب العملي عن بعد للطلبة الجامعيين الدارسين في كليات القانون، بإشراف عدد من المستشارين القانونيين بالدائرة، ومشاركة 47 طالباً متدرباً من كلية القانون بجامعة الإمارات.

ويأتي تنظيم هذا البرنامج في إطار تحقيق استراتيجية الدائرة بخدمة المجتمع ودعم العملية التعليمية والمساهمة في رفع مستوى مخرجات الجامعات، لتتوافق مع احتياجات سوق العمل، من خلال إتاحة الفرصة لطلبة القانون في مختلف جامعات الدولة التعرف عن قرب على أجواء العمل القانوني. وأوضحت الدائرة أنها تمتلك بنية تقنية متطورة أسهمت في تقديم البرنامج التدريبي عن بعد بفاعلية، وبما يحقق أهداف البرنامج التدريبي، مع المحافظة على سلامة المتدربين، من خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس «كورونا»، وذلك عملاً بتوجيهات المستشار يوسف العبري وكيل دائرة القضاء؛ بشأن استراتيجية استمرارية الأعمال وتقديم الخدمات عن بعد.

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