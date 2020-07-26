12 فعالية صيفية توفرها «تنمية المجتمع»

المصدر: ( دبي – البيان )

سجّلت المنصة المجتمعية الصيفية في وزارة تنمية المجتمع تفاعلاً كبيراً من الأطفال والطلبة وأولياء الأمور، ضمن فعاليات المحورين الصناعي والزراعي، اللذين استقطبا ما يقارب 1200 مشارك في الأنشطة المتنوعة المستمرة منذ أسبوعين، والتي تتواصل حتى 20 أغسطس المقبل.وتنطلق خلال الأسبوع المقبل (26 يوليو الجاري – 1 أغسطس المقبل) مبادرات المحور المجتمعي الذي يتضمن 12 فعالية مبتكرة تستهدف الأطفال من عمر 6 سنوات والشباب والأسرة وكبار المواطنين .

وأكد سعيد الخاطري مدير مراكز التنمية الاجتماعية التابعة لوزارة تنمية المجتمع على مستوى الدولة أن أعداد المشاركين في المحاور والأنشطة المتنوعة التي تتضمنها المنصة المجتمعية الصيفية هي في الواقع ضعف العدد المعلن .

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