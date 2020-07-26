«ورشة حكومة دبي» تستكمل التحوّل الذكي

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت «ورشة حكومة دبي»، عن استكمال مرحلة التحول الذكي في معاملات تصاريح خروج المركبات التي تم إصلاحها في الورشة، تماشياً مع استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية، الهادفة إلى بناء مستقبل خالٍ من الورق بحلول عام 2021، وتحول المعاملات الحكومية إلى معاملات ذكية بالكامل.

ومع هذا التطبيق ستتمكن الورشة من التخلص من طباعة تصاريح خروج يومية يتجاوز عددها الـ100 تصريح، إضافة إلى اختصار الوقت والجهد على المتعاملين والموظفين، فلا يتعدى إصدار التصريح الفترة الزمنية التي تحتاجها المركبة للوصول إلى بوابة الخروج من الورشة، ومن خلال الإجراءات التي تؤكد حرص الورشة على مصلحة المتعاملين وسلامة الأسطول، فإن أي تصريح إلكتروني يُعّد ملغياً في حال عدم مغادرة المركبة الورشة خلال 72 ساعة من إصداره. وقال فهد الرئيسي، المدير التنفيذي لورشة حكومة دبي: «انطلاقاً من مكانتنا كجهة حكومية رائدة في صيانة وتحديث المركبات والخدمات ذات الصلة، نواصل جهودنا في تحويل المعاملات الحكومية إلى معاملات ذكية وإلكترونية خالية من الورق

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