"حديقة الأمل" أول حديقة لأصحاب الهمم في مدينة العين

المصدر: وام

تستمر أعمال إنجاز حديقة الأمل بمنطقة الظاهر، وهي أول حديقة صديقة لأصحاب الهمم في مدينة العين، ضمن مشروع إنشاء وإنجاز 16 حديقة مصغرة بتكلفة إجمالية تقدَّر 37 مليون درهم قيد التنفيذ من قبل بلدية مدينة العين، وتعتبر الحديقة الكبرى مساحة من بين هذه الحدائق.

ويأتي مشروع إنشاء حديقة الأمل تلبية لاحتياجات ومتطلبات فئة أصحاب الهمم التي كانت من مخرجات "الملتقى الخامس لأصحاب الهمم" 2019 الذي اعتمدته البلدية خلال الملتقى لإنشاء 15 حديقة صديقة لأصحاب الهمم تنفيذاً للسياسات الحكومية الموجهة والداعمة لتمكين ودمج أصحاب الهمم في المجتمع عبر إطلاق المبادرات التي تسهم في تمتعهم بمستوى حياة متساو مع باقي أفراد المجتمع، إضافة إلى أهمية الجانب الترفيهي لهم الذي يكفل لهم التمتع بالحياة والترفيه.

وتبلغ المساحة الكلية للحديقة 8100 متر مربع، وتستوعب الحديقة ما بين 800 و1000 زائر، ومن المتوقع أن يكون التسلُّم المبدئي لمشروع الحديقة في ديسمبر 2021 لتكون جاهزة بعد ذلك لاستقبال زوارها.

وذكر المهندس سويدان سعيد الكتبي، مدير إدارة الحدائق والمنتزهات الترفيهية بقطاع وسط المدينة في بلدية مدينة العين، أن تنفيذ هذه الحديقة وفق أحدث ما توصلت إليه الدراسات العالمية والممارسات التي تساعد على تسهيل استخدام الحديقة من قبل الجميع وأصحاب الهمم، لتراعي مختلف الإعاقات ومنها الإعاقة البصرية وضعاف البصر من خلال انشاء مسارات استدلال للإعاقة ومستخدمي العصاء البيضاء، وإضافة لغة برايل على اللوحات الإرشادية والدرابزين.

وأكد الكتبي أن تصميم الحديقة لأصحاب الهمم وذويهم يراعي جميع فئات المجتمع وجميع الأعمار، واختيار الألعاب المختلفة والمتنوعة التي يستفيد منها جميع فئات ذوي الهمم الذين تختلف إعاقاتهم مثل فرط الحركة والإعاقة البصرية والحركية والسمعية ومتلازمة داون وفئة الصم، إضافة الى أماكن جلوس للعائلات، وملعب مزدوج الاستخدام ومسرح مفتوح ومنطقة للألعاب الرياضية والبدنية، وتشمل الحديقة مماشي مختلفة الأرضيات بالحديقة ومناطق للاستثمار.

وتتوزع مساحات المرافق الخدمية والترفيهية بالحديقة حيث تبلغ مساحة الارضيات المطاطية 1612 متر مربع، والارضيات الرملية 529 متر مربع، والمناطق الخضراء 350 متراً مربعاً، والملعب 531 متراً مربعاً، والمنطقة المائية 508 متر مربع، ومنطقة الخدمات 32 متراً مربعاً، لتصل إلى ما نسبته 43.975% من المساحة الكلية للحديقة.

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